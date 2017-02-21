В Стокгольме вспыхнули беспорядки с поджогом машин

Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов устроили неизвестные в понедельник вечером в микрорайоне Стокгольма Ринкебю, где проживает много иммигрантов, передает РИА Новости.

«Беспорядки начались в 22:20 по местному времени, в районе в течение вечера подожгли 7-8 автомобилей. Полиция работает, чтобы восстановить порядок и безопасность. К сожалению, в районе произошло несколько эпизодов разграбления магазинов. Масштабы в настоящее время не установлены», - говорится в сообщении для прессы стокгольмской полиции.

Как следует из этого сообщения, ранее в микрорайоне побывали сотрудники полиции и во время задержания одного из находившихся в розыске человека в них начали бросать камни.

«В связи с этим патруль… был вынужден сделать предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в руку. Степень травмы в настоящее время не установлена», - говорится в сообщении.

Как сообщается, число участников беспорядков пока не установлено.

«Тридцать, 40, 50 человек. Некоторые убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число», - сказал представитель полиции Стокгольма Ларс Бюстрём.

После полуночи местного времени полиция Стокгольма сообщила, что порядок в микрорайоне восстановлен и что в результате беспорядков по поступившим сообщениям пострадали из-за избиений два человека, один из которых - владелец разграбленного магазина. Оба добрались до больницы сами.