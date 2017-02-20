Убитый в аэропорту Малайзии - не брат Ким Чен Ына

Убитый в Малайзии кореец, которого все считают братом главы Северной Кореи Ким Чон Намом, на самом деле совсем другой человек. С таким заявлением выступил посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чоль, сообщает Reuters, передает Regnum.

По словам Кан Чоля, убитый - Ким Чоль, он не является братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Версию о том, что погибший - брат главы КНДР, распространяют малайзийские власти, и этим данным нельзя доверять.

«Посольство уже установило его личность, его зовут Ким Чоль, он гражданин КНДР, как указано в его паспорте», - пояснил дипломат.

Дипломат отметил, что с момента гибели корейца прошла неделя, но всё ещё нет конкретных улик о причинах смерти. Расследованию, проводимому в Куала-Лумпуре, Пхеньян доверять не может.

Напомним, 14 февраля власти Малайзии заявили, что в международном аэропорту столицы погиб брат Ким Чен Ына северокорейский гражданин Ким Чон Нам. 18 февраля посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чоль заявил, что расследование малайзийскими властями ведётся непрозрачно, и им «есть, что скрывать». После этого посла вызвали в МИД Малайзии.