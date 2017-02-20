Пассажирский самолет рухнул прямо на городскую улицу в США

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Пассажирский самолет рухнул прямо на городскую улицу в США

Воздушное судно протаранило несколько припаркованных машин.

На одной из улиц американского Нью-Джерси потерпел крушение небольшой пассажирский самолет. Воздушное судно протаранило несколько припаркованных машин и чуть не задело жилые дома, сообщают Vesti.ru.

Пилота спасателям пришлось буквально вырезать из искореженного фюзеляжа. Как сообщает местная пресса, пострадавшему удалось выжить. Сейчас он находится в больнице, его состояние не известно.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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