В Британии спасли тысячу брошенных в поле цыплят

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В Британии спасли тысячу брошенных в поле цыплят

В Великобритании обнаружили около тысячи только что вылупившихся цыплят, выброшенных в поле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Цыплят заметили в поле недалеко от города Питерборо в графстве Кембриджшир местные жители. Прибывшие инспекторы Королевского общества по защите животных (RSPCA) рассказали, что увидели настоящее "желтое море" из цыплят и были оглушены их писком. Защитники животных спасли большинство птенцов, хотя некоторых пришлось умертвить из-за полученных травм, а другие погибли еще раньше, сообщает издание.

Оказалось, что цыплята принадлежат местной птицефабрике, сотрудники которой забрали выживших птенцов обратно. Выяснить, кому понадобилось бросать цыплят посреди поля, защитникам животных пока не удалось, отмечает Daily Mail.

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