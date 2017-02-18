На юге Турции прогремел взрыв

Взорвался заминированный автомобиль.
Один ребенок погиб и 15 человек получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией в городе Вираншехир провинции Шанлыурфа около общежития, где проживают судьи и прокуроры, говорится в заявлении губернатора провинции Гюнгёра Азима Туны в пятницу, сообщает РИА Новости.
"При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения", - говорится в заявлении губернатора.
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о трех погибших.
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