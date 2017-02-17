Парижанку оштрафовали за оставленную на улице книгу

Ей вынесли штраф за свалку мусора в общественном месте.
Полиция Парижа оштрафовала на 68 евро жительницу столицы за то, что она оставила книжку на улице, сообщает в пятницу радиостанция France Bleu, передает РИА Новости.
Женщина по имени Гвенель в конце января захотела передать прочитанную книгу кому-то другому, однако не нашла в книжном магазине полки для обмена литературой. Тогда она решила просто оставить сборник на улице, рядом с витриной магазина.
Француженка, уже не раз передававшая прочитанные книги другим, была задержана полицейскими. Ей вынесли штраф за свалку мусора в общественном месте.
Размер штрафа составил 68 евро - на такую сумму в столице Франции наказывают тех, кто выбросил окурок на тротуар или не убрал за собакой.
Огорчившись, Гвенель рассказала эту историю на своих страничках в социальных сетях. После того, как история попала в СМИ, мэрия Парижа приняла решение об отмене наказания для женщины.
"Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф", - написано в официальном аккаунте французской столицы в сети микроблогов Twitter.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.