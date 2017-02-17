Парижанку оштрафовали за оставленную на улице книгу

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Парижанку оштрафовали за оставленную на улице книгу

Ей вынесли штраф за свалку мусора в общественном месте.

Полиция Парижа оштрафовала на 68 евро жительницу столицы за то, что она оставила книжку на улице, сообщает в пятницу радиостанция France Bleu, передает РИА Новости.

Женщина по имени Гвенель в конце января захотела передать прочитанную книгу кому-то другому, однако не нашла в книжном магазине полки для обмена литературой. Тогда она решила просто оставить сборник на улице, рядом с витриной магазина.

Француженка, уже не раз передававшая прочитанные книги другим, была задержана полицейскими. Ей вынесли штраф за свалку мусора в общественном месте.

Размер штрафа составил 68 евро - на такую сумму в столице Франции наказывают тех, кто выбросил окурок на тротуар или не убрал за собакой.

Огорчившись, Гвенель рассказала эту историю на своих страничках в социальных сетях. После того, как история попала в СМИ, мэрия Парижа приняла решение об отмене наказания для женщины.

"Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф", - написано в официальном аккаунте французской столицы в сети микроблогов Twitter.

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