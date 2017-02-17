Главу Самсунг арестовали по делу о коррупции

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Главу Самсунг арестовали по делу о коррупции

В январе суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ёна, но с тех пор, как было сказано, в распоряжении суда оказались новые улики.

Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, передает Русская служба BBC.

Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации.

Его обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь - подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён отрицает злоупотребление служебным положением.

Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении Samsung Group, которая также настаивает на невиновности своего топ-менеджера.

В январе Ли допрашивали в течение 22 часов, однако тогда следствие не нашло достаточных оснований для его заключения под стражу.

"В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест - необходимая мера пресечения", - сообщает пресс-служба суда в Сеуле.

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.

Следствие не исключает, что пожертвования можно расценить как взятку.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.

На парламентских слушаниях представители компании признали, что пожертвовали более 20 млрд вон двум фондам, однако отрицали, что за этим стояла какая-либо корысть.

Ли Чжэ Ён выступал перед парламентом в декабре. С января его процессуальный статус изменен на подозреваемого.

Ли также ранее признал, что Samsung обеспечила дочь Чхве Сун Силь лошадью для занятий конным спортом, о чем он теперь жалеет.

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