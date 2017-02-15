Перед смертью брат Ким Чен Ына успел рассказать, как его травили

Убитый 13 февраля в Малайзии сводный брат Ким Чен Ына успел перед смертью сам сообщить медикам, что нападение на него было совершено при помощи химического спрея, передает Вести.ru.

Об этом рассказал оставшийся анонимным представитель малайзийских властей. По словам чиновника, нападение было совершено, когда Ким находился в торговой зоне аэропорта и еще не успел пройти иммиграционный контроль, чтобы сесть на свой рейс до Макао, сообщает South China Morning Post.

Примерно за два часа до вылета он обратился к сотрудникам аэропорта с жалобами на головокружение. Его доставили сперва в медпункт аэропорта, а затем отправили на скорой в больницу, но по пути он скончался.

Предположительно покушение на Ким Чен Нама было совершено двумя женщинами, которые являются агентами спецслужб КНДР и пока находятся на территории Малайзии.

Ранее глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар рассказал, что при убитом был паспорт на имя Кима Чхоля, уроженца Пхеньяна, сообщает ТАСС.

Ким Чен Нам считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в 2001 году в Японию по поддельному паспорту. С тех пор он проживал за рубежом, в основном в Китае.