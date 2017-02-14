В Турции изобрели ДНК-тест, который дает результаты через полчаса

Турецкий ученый утверждает, что нашел способ сократить время на получение результата теста ДНК со стандартных нескольких часов до 34 минут, передает ТАСС.

Как сообщает Анатолийское агентство, доцент Эгейского университета Хюсейин Онай рассчитывает в дальнейшем добиться, чтобы тест занимал всего пять минут.

Онай на протяжении последних 15 лет занимается исследованиями в области генетики, а полтора года назад открыл в технопарке университета компанию, которая целенаправленно занимается созданием технологии быстрого ДНК-теста. По словам ученого, Турция ежегодно тратит десятки миллионов лир (миллионы долларов) на закупку из-за рубежа комплектов для проведения этих тестов. У Оная получилось увеличить долю использования отечественных материалов, за счет чего снизилась себестоимость продукции.

Турок озаботился вопросом отказа от ряда этапов обработки генетического материала, чтобы выиграть время. По его словам, традиционно существенное время занимает процедура отделения и изоляции клеток ДНК.

«Мы не изолировали клетки ДНК, а использовали слюну, содержащую их, в ее оригинальном виде», — сказал он.

Онай сообщил, что в обычных условиях лабораторный тест ДНК занимает около шести часов.

«В США у ФБР на это, например, уходит около двух часов. Мы же сумели сократить это время до 34 минут, и это самые быстрые показатели на данный момент. В дальнейшем мы будем пытаться сократить время до 30 минут, потом до 10 и пяти минут», — сказал он. Компания ученого уже подала заявку на патент на свое ноу-хау.

По мнению исследователя, с сокращением времени получения результатов расширяется сфера применения этого теста. К примеру, он может быть внедрен в практику там, где требуются высокие меры безопасности, на режимных объектах, в банках и даже на паспортном контроле на границе.