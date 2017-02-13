Разрушилась самая высокая плотина в США

Автор:
Разрушилась самая высокая плотина в США

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.

Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщает РИА Новости.

"Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению", - говорится в сообщении.

Шериф пояснил, что эрозия аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Для сравнения, в Нижнекамском водохранилище в Татарстане 2,9 миллиарда кубометров, в Горьковском и Новосибирском - примерно по 8,8 миллиарда.

Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тыс кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии, сообщил ранее департамент водных ресурсов Калифорнии.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в городе Оровилл живут около 16 тысяч человек, которые должны направится в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.02.2017, 12:05
  
Заключенные в США захватили заложников "из-за Трампа"
28.01.2017, 11:15
  
Трамп приостановил прием беженцев в США
28.01.2017, 10:59
  
Умер британский актер Джон Херт
24.01.2017, 10:35
  
США тайно отправили Палестине 221 млн долларов в последние часы работы Обамы 2
22.01.2017, 15:34
  
В США около двух миллионов человек приняли участие в женском марше 25
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Умер американский джазовый певец Эл Джерро
Австриец нашел 270 тыс евро и сдал их в полицию
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
В давке на футбольном матче в Анголе погибли 17 человек
Чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью в Китае
Японец за минуту щелкнул пальцами 296 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В Израиле террорист расстрелял людей на рынке
На АЭС во Франции прогремел взрыв
Опубликовано письмо Обаме от главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября
Китаец продал сына от любовницы, чтобы выплатить долг жены
Loading...