Умер американский джазовый певец Эл Джерро

Последние дни своей жизни пожилой музыкант провёл в больнице, где лечился от истощения.

Американский джазовый музыкант Эл Джерро скончался в госпитале Лос-Анджелеса на 77-м году жизни, сообщает Life.ru.

Что стало причиной смерти - не уточняется, но известно, что исполнитель проходил курс лечения из-за истощения, кроме того, в последние годы он страдал из-за проблем с дыханием и болезни сердца.

Эл Джерро является единственным певцом, получившим "Грэмми" в трёх различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. А в 2001 году он получил звезду на голливудской "Аллее славы".