КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом со ссылкой на заявление объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

Пока не определён тип ракеты и траектория её полёта. Однако есть предположение, что запущена баллистическая ракета класса "Мусудан", дальность полёта которых достигает трёх тысяч км.

Запуск был произведён с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто.

Правительство Японии подтвердило факт запуска КНДР баллистической ракеты, передаёт японское агентство Kyodo. Военные пытаются выяснить тип ракеты.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга прибыл в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ, который сейчас находится с официальным визитом в США.

"Мы получили отчёт, сейчас будем его анализировать", – подчеркнул он.

Есихидэ Суга отметил, что информация о каком-либо ущербе Японии в результате запуска на данный момент не поступала.

Известно, что ракета пролетела 500 км и упала в Японском море.

В мае 2016 года Северная Корея пыталась запустить баллистическую ракету, но попытка оказалась неудачной. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида назвал тогда неудавшуюся попытку пуска ракеты провокацией.

Впервые ракета была испытана 15 апреля, затем были ещё две попытки пуска 28 апреля, которые завершились неудачно. Тогда окружающие КНДР страны в ответ предупредили, что такие действия приведут к ужесточению санкций против Пхеньяна. Совместное заявление по этому поводу сделали Южная Корея, Япония и США.