В давке на футбольном матче в Анголе погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиже на севере Анголы, сообщают власти страны, сообщает BBC.



Еще десятки человек, попавшие в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

По словам врачей, большинство жертв умерли от удушья: упав, они уже не могли подняться и были буквально затоптаны толпой.



"Люди были вынуждены идти, наступая на других. Всего 76 пострадавших, из них -17 погибли", - рассказал главврач местной больницы Эрнесто Луис.



Сообщается, что среди погибших есть дети.



Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести расследование инцидента.