Чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью в Китае

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Чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью в Китае

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городском округе Сянъян. По данным сайта Ecns.cn, один из спящих мужчин оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников, опубликованные порталом kmzscc.com, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.

По решению дисциплинарного бюро сянъянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.

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