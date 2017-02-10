В Израиле террорист расстрелял людей на рынке

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В Израиле террорист расстрелял людей на рынке

Подозреваемый схвачен, уточнили в полиции.

В результате стрельбы на рынке в центре израильского города Петах-Тиква пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РБК.

Как пояснил представитель правоохранительных органов Петах-Тиквы, инцидент был признан терактом. Подозреваемый в его совершении схвачен, уточнили в полиции.

Все пострадавшие госпитализированы, сообщил собеседник телеканала. Степень их ранений, по его словам, оценивается «от легкой до средней».

Как уточняет израильская газета Haaretz, подозреваемым оказался 18-летний палестинец из города Наблус. Как уточнили в полиции, сначала он открыл огонь по посетителям рынка и прохожим из оружия, а затем, после того, как оно, видимо, заклинило, набросился на человека с «острым предметом».

Напомним, что ранее сторонник ИГИЛ за рулем грузовика наехал на военных, выходивших из автобуса в квартале Армон а-Нацив. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. По словам комиссара полиции Рони Альшеиха (Roni Alsheich), мужчина, совершивший атаку, - житель восточной части Иерусалима, вероятно, араб по национальности, который получил израильские права и оказался за рулем машины с местными номерами.

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