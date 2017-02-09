На АЭС во Франции прогремел взрыв

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).

Предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. "Первое, что нужно отметить, - нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия - короткое замыкание", - сообщил представитель местных властей.