Китаец за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты

Женщина забралась на крышу после ссоры с мужем и собиралась спрыгнуть.

В китайской провинции Шэньси после ссоры с мужем женщина забралась на крышу здания и собиралась спрыгнуть, но супругу удалось спасти ее, схватив за волосы, передает Today.kz со ссылкой на South China Morning Post. Сообщается, что мужчина удерживал жену почти три минуты.

Затем ему на помощь пришли полицейские - они вместе затащили женщину обратно на крышу. При этом, как сообщает издание, удержать женщину помогло то, что она зацепилась за выступающую из стены трубу, на которую пришлась часть веса.

На кадрах видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и держит супругу за волосы, собранные в хвост.