Назвавший Путина «убийцей» журналист пообещал извиниться к 2023 году

Автор:
Назвавший Путина «убийцей» журналист пообещал извиниться к 2023 году

Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News.

Один из самых известных американских политических журналистов Билл О'Райли ответил на требование Кремля извиниться за то, что назвал президента Владимира Путина «убийцей». По его словам, нужно подождать до 2023 года, сообщает РБК.

Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента Владимира Путина «убийцей» предложил подождать его извинений примерно до 2023 года, поскольку работа над ними может занять некоторое время. Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м», - сказал О'Райли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми и оскорбительными высказывания О'Райли о Владимире Путине.

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», - сказал тогда представитель Кремля.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.01.2017, 14:18
  
Путин поблагодарил Назарбаева за высокий уровень организации переговоров по Сирии в Астане
12.01.2017, 09:46
  
Трамп назвал Путина честным человеком​ 14
28.12.2016, 14:20
  
В России выставлен на продажу лимузин Путина
27.12.2016, 15:54
  
​Бизнесмена приговорили к 3 годам колонии за социальную рознь в Фейсбуке 17
13.12.2016, 15:30
  
Собака Путина напугала японских журналистов
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Жительницу Канады осудили за попытку спрятать тела шести детей
13-летняя девочка погибла, вылетев на большой скорости из аттракциона в Китае 1
Трамп назвал террористическое государство номер один 3
Трое мужчин напали на 16-летнюю девушку, которая оказалась мастером джиу-джитсу
Турецкие военные сообщили об уничтожении 33 боевиков ИГИЛ в Сирии
Суд обязал Google передавать следователям ФБР письма с иностранных серверов
Трамп стал рекордсменом с 52 судебными исками
В Китае выпускают товары с портретом Димаша Кудайбергенова 1
Заключенные в США захватили заложников "из-за Трампа"
Петицию против политики Трампа подписали почти пять миллионов человек 1
Loading...