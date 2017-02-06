13-летняя девочка погибла, вылетев на большой скорости из аттракциона в Китае

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13-летняя девочка погибла, вылетев на большой скорости из аттракциона в Китае

В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 13-летняя девочка, упавшая с аттракциона, передает Русская служба Би-би-си.

Местная пресса сообщает, что она упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где скончалась.

По словам следователей, ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка была закреплена недостаточно плотно.

Сообщается, что последний раз аттракцион «Путешествие в пространстве» прошел инспекцию в декабре.

Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.

Китайские власти распорядились приостановить использование всех аттракционов в парке, пока они не пройдут проверку.

Местная пресса сообщает, что родители девочки пришли к соглашению с администрацией парка аттракционов о компенсации в 870 000 юаней (127 тысяч долларов). Погибшая была их единственным ребенком.

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