Трое мужчин напали на 16-летнюю девушку, которая оказалась мастером джиу-джитсу

На севере Италии трое мужчин арабского происхождения попытались ограбить 16-летнюю студентку. К несчастью для них, девушка оказалась обладательницей черного пояса по джиу-джитсу. Об этом пишет местное издание Il Giorno.
Девушка возвращалась домой с занятий, когда на нее напали мужчины. Грабители догнали студентку, окружили и попытались отобрать у нее мобильный телефон.
Жертва не растерялась и, применив один из приемов, обездвижила одного грабителя. Двое его соучастников обратились в бегство.
Источник: tvzvezda.ru
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