Трое мужчин напали на 16-летнюю девушку, которая оказалась мастером джиу-джитсу

На севере Италии трое мужчин арабского происхождения попытались ограбить 16-летнюю студентку. К несчастью для них, девушка оказалась обладательницей черного пояса по джиу-джитсу. Об этом пишет местное издание Il Giorno.

Девушка возвращалась домой с занятий, когда на нее напали мужчины. Грабители догнали студентку, окружили и попытались отобрать у нее мобильный телефон.

Жертва не растерялась и, применив один из приемов, обездвижила одного грабителя. Двое его соучастников обратились в бегство.

Источник: tvzvezda.ru