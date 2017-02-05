Суд обязал Google передавать следователям ФБР письма с иностранных серверов

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Суд обязал Google передавать следователям ФБР письма с иностранных серверов

Хотя ранее суд отказал властям США в доступе к почтовым серверам Microsoft по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Суд в США обязал компанию Google раскрывать содержание электронных ящиков пользователей, чьи данные хранятся на серверах других государств. Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рутер принял такое решение, чтобы агенты ФБР могли проводить внутри США расследования, связанные с мошенничеством.

"Хотя извлечение электронной информации из множественных дата-центров Google за рубежом может восприниматься как нарушение конфиденциальности, однако вторжение в частную жизнь происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах", – сказал судья-магистрат Томас Рутер.

В Google заявили, что будут оспаривать решение судьи.

Решение было принято менее чем через семь месяцев после того, как апелляционный суд в Нью-Йорке заявил, что компания Microsoft не может быть принуждена передавать электронные письма, хранящиеся на сервере в Дублине. Письма запрашивались следователями из США по делу о сбыте наркотиков.

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