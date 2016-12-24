Ученые назвали самую нервную работу

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Ученые назвали самую нервную работу

Самая нервная работа в мире — менеджер среднего звена. Об этом заявили ученые из Колумбийского университета (США) по итогам соответствующего исследования, передает Росбалт.

В эксперименте приняли участие более 22 тысяч добровольцев. Их разделили на три группы. В первой оказались руководители и владельцы компаний, во второй — менеджмент среднего звена, а в третьей — рядовые сотрудники.

В ходе исследования выяснилось, что почти у 18% менеджеров среднего звена наблюдаются признаки депрессии. При этом у рядовых сотрудников депрессия регистрировалась реже — в 12% случаев.

Среди руководителей высшего звена и владельцев бизнеса депрессия наблюдалась реже всего — только у 11% участников эксперимента.

Ученые считают, что такие результаты связаны с тем, менеджеры среднего звена наиболее сильно загружены работой и чувствуют наибольшую ответственность за рабочий процесс, у них чаще всего происходят конфликты с подчиненными и руководством.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Вполне согласен,знакомая ситуация
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24.12.2016, 18:15
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/88586-za-hamstvo-v-almaty-nakazali-65-chinovnikov.html#c193340
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24.12.2016, 18:17
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