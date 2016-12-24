Захватчики ливийского самолета сдались властям

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Захватчики ливийского самолета сдались властям

Злоумышленники, угнавшие ливийский самолет, были арестованы вскоре после того, как борт совершил посадку в международном аэропорту Мальты, передает BBC.

Лайнер авикомпании Afriqiyah Airways выполнял внутренний рейс из города Сабха в столицу Ливии Триполи и был захвачен почти сразу после вылета. На борту находились 118 человек.

Угонщики сдались мальтийским властям, отпустив предварительно большую часть заложников.

До сих пор неясно, сколько в точности было злоумышленников. Есть основания полагать, что они являются сторонниками свергнутого и убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Очевидцы рассказали, что неизвестный, выйдя из захваченного самолета на трап, размахивал зеленым флагом, бывшим в обиходе во времена Каддафи. Вскоре поле этого инцидент с заложниками был исчерпан.

Министр иностранных дел международно-признанного правительства Ливии Тахер Сиала завил, что угонщики намеривались создать политическую партию, основанную на идеях Каддафи.

Результаты экспертизы свидетельствуют, что оружие, использованное захватчиками ливийского самолета, оказалось муляжом, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передают РИА Новости.
"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета.

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