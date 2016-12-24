​Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН

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​Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН

Об этом он заявил в ходе своего выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны, передает Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Independent.

«Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я сожгу ООН, если вам угодно. Я сожгу ее, если поеду в Америку», — заявил филиппинский лидер.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн попросил власти Филиппин провести расследование в отношении Дутерте после его признания в совершенных некогда убийствах подозреваемых в преступлениях. В частности, тот сообщил, что, занимая пост мэра Давао, на мотоцикле патрулировал город в поисках «конфликта ради убийства». «В Давао я делал это самостоятельно. Только чтобы показать парням (из полиции), что, если я могу сделать это, почему не можете вы», — заявил он.

Дутерте, комментируя инициативу аль-Хусейна, назвал его идиотом. «Этот парень либо шутник, либо сумасшедший... . Ты идиот, не говори мне, что делать. ... . Кто дал тебе такое право?» — возмутился он в телеэфире.

Родриго Дутерте был избран президентом в мае. Одним из пунктов его предвыборной программы было обещание искоренить продажу и употребление наркотиков в стране. С тех пор он вступил с наркоторговцами и наркоманами в жестокую борьбу. По данным ООН, после того, как власть в государстве перешла в руки Дутерте, на Филиппинах были убиты более шести тысяч человек, связанных с реализацией и приемом запрещенных веществ. Методы борьбы Дутерте с этим пороком решительно осуждаются мировой общественностью.

Ранее в ответ на критику со стороны ООН Дутерте не исключил возможность выхода Филиппин из состава международной организации, сообщает ТАСС.

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