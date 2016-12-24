В Малайзии пассажирский автобус упал с обрыва

13 человек погибли и 17 пострадали в результате аварии с автобусом в Малайзии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Star.

Автобус направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. К месту традегии прибыли 25 пожарных. Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя не было.