В Малайзии пассажирский автобус упал с обрыва

13 человек погибли и 17 пострадали в результате аварии с автобусом в Малайзии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Star.
Автобус направлялся в Куала-Лумпур
из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. К месту традегии прибыли 25 пожарных. Причина аварии выясняется. По первоначальным данным, дорога была в хорошем состоянии, дождя не было.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.