Захватчики ливийского самолета озвучили свои требования

Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид» и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, передает Интерфакс.
Об этом сообщает новостной портал «Эль-Биляд» со ссылкой на ливийские источники.
Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего лидера Ливии Каддафи.
Мальтийские СМИ сообщили, что ливийский самолет совершал рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата он изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек, в их числе 111 пассажиров и семь членов экипажа. Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета.
По данным ТВ, угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно.
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