​В Ливии захватили пассажирский самолет

СМИ Мальты распространяют информацию о том, что самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, угнан, после чего он приземлился на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать воздушное судно. Их требования пока не выяснены.
Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета.
"Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту", - написал премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.
По его словам, готовится операция по обеспечению безопасности.
По данным издания Times of Malta, самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи.
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