​В Ливии захватили пассажирский самолет

СМИ Мальты распространяют информацию о том, что самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, угнан, после чего он приземлился на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать воздушное судно. Их требования пока не выяснены.