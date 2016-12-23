В Италии полицейские застрелили подозреваемого в нападении на берлинский базар

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В Италии полицейские застрелили подозреваемого в нападении на берлинский базар

Подозреваемый в берлинском теракте выстрелил одному из полицейских в плечо.

В СМИ появилась информация, что в Милане был убит подозреваемый в атаке на Берлин.

Полиция Милана застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Министр внутренних дел Италии анонсировал конференцию, которая пройдет 10:45 по римскому времени (15:45 по времени Астаны).

По сообщению La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Подозреваемый в берлинском теракте выстрелил одному из полицейских в плечо.

Ранее прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемого в теракте в Берлине.

Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина. Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей и туристов. В результате наезда грузовика на толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац в центре Берлина погибли 12 человек. В больницах с травмами различной тяжести находятся 48 человек.

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