Как дети и животные разрушают новогоднюю атмосферу

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Дети способны сломать многие вещи, особенно когда они еще маленькие. Эти маленькие разрушители могут сломать даже такую вещь, как атмосфера, праздничная атмосфера, сообщает Novate.ru.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.