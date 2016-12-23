Как дети и животные разрушают новогоднюю атмосферу

Если сложно поверить в такое утверждение, предлагаем взглянуть на новый обзор, посвященный как раз это проблеме.

Дети способны сломать многие вещи, особенно когда они еще маленькие. Эти маленькие разрушители могут сломать даже такую вещь, как атмосфера, праздничная атмосфера, сообщает Novate.ru.