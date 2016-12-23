В ЮАР три брата погибли при попытке изнасиловать крокодила

Три брата из южно-африканской провинции Лимпопо погибли при попытке изнасиловать самку крокодила. Мужчины страдали от импотенции, и местный колдун предложил им "народное" средство лечения.

Братьям удалось схватить рептилию, однако в этот момент на них напали сородичи аллигатора, сообщает ZW News.

Родители погибших рассказали, что проблемы с потенцией - это их семейное проклятье. Для помощи в борьбе с недугом мужчины из ЮАР обратились к местному колдуну, который выдал братьям амулет под названием "муфи". Он должен был защитить африканцев от нападения крокодила во время совокупления с рептилией.

К несчастью, амулет не сработал. Братьев, схвативших самку крокодила, растерзали ее сородичи. Мать и отец погибших говорят, что не винят колдуна в произошедшем.

"Мы верим, что муфи помогает, таких случаев было множество. Раз амулет не сработал, значит, так тому и быть. Нам остается только принять это как данность", - рассказал отец погибших братьев.

Власти ЮАР предостерегают сограждан от лечения народными методами.