34-метрового снеговика сделали в Китае

На мероприятии также были продемонстрированы снежный дракон, замок, гигантская снежинка и несколько башен.
На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра, передает Today.kz со ссылкой на агентство UPI.
Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанчунь (провинция Гирин) представили около 700 скульптур из шоколада, изготовленных французским художником Николаем Поповым. Среди них - шоколадные будды и уменьшенная копия Терракотовой армии.
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