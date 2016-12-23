34-метрового снеговика сделали в Китае

На мероприятии также были продемонстрированы снежный дракон, замок, гигантская снежинка и несколько башен.

На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра, передает Today.kz со ссылкой на агентство UPI.

Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанчунь (провинция Гирин) представили около 700 скульптур из шоколада, изготовленных французским художником Николаем Поповым. Среди них - шоколадные будды и уменьшенная копия Терракотовой армии.