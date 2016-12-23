В высотке Нью-Йорка произошел пожар

Число пострадавших при пожаре в жилом высотном здании в центре Нью-Йорка достигло 24 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени (03.00 по времени Астаны) в 33-этажном доме в районе Верхний Вест-Сайд.
Как сообщило пожарное управление Нью-Йорка, шесть человек серьезно пострадали. Среди пострадавших семилетняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Телеканал сообщает, что ее реанимировали, и сейчас ее состояние стабильно.
Через два часа пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом.
Ранее сообщалось, что пламя охватило третий и четвертый этажи здания, но из-за открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.
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