Подозреваемый по делу о берлинском теракте имеет несколько судимостей

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Подозреваемый по делу о берлинском теракте имеет несколько судимостей

Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине, передает newsru.com.

Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.

«По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

Напомним, 19 декабря грузовик, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, полиция начала его поиск. За информацию о его местонахождении власти пообещали награду в 100 тысяч евро.

Полиция Берлина завершила следственные действия и сняла оцепление с площади Брайтшайдплац в центре германской столицы, где в понедельник произошел теракт.

«Следственные действия на месте преступления завершены. Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина», - отметили в полиции.

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Все комментарии (1):
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ферзя
Да здорово у них работают миграционные службы и интерпол. Они судимого не отсеяли за год, куда им обнаружить террориста с безупречным прошлым. Даже там такие существенные недоработки. 
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22.12.2016, 23:53
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