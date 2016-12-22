100 тыс евро заплатят за сведения о берлинском террористе

Правоохранительные органы Германии подозревают его в совершении нападения на рождественскую ярмарку 19 декабря в Берлине, в котором погибли 12 человек и 49 получили ранения. Уже выписан ордер на арест человека, которого федеральная прокуратура Германии в среду назвала как 24-летнего уроженца Туниса Аниса Амри. Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, подтверждало его статус соискателя убежища.

Как сообщает Газета.ru, прокуратура Германии предупреждает, что подозреваемый может быть вооружен и опасен. В операции по его поимке будут участвовать все полицейские Германии.

Ведомство предлагает €100 тыс любому, кто предоставит ценную информацию о местонахождении предполагаемого преступника. При этом власти предупредили граждан о возможной опасности.

«Если вы увидели искомого гражданина, сообщите полиции. Не подвергайте себя опасности, поскольку он может быть вооружен», - говорится в сообщении немецкой прокуратуры.

Ранее в МВД Германии сообщили, что подозреваемый по делу о теракте в Берлине гражданин Туниса известен спецслужбам.