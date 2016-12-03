Пропал самый старый кот в мире

27-летний кот по кличке Вельвет (Corduroy), которого в 2015 году признали самым старым в мире, сбежал от своей хозяйки, передает Lenta.ru со ссылкой на UPI.
Жительница американского штата Орегон Эшли Окура опубликовала фотографию пропавшего питомца в Instagram и пояснила, что 9 октября он выскочил в открытую дверь. С тех пор она его не видела.
«Я ужасно скучаю и надеюсь, что он вернется, — написала женщина. — Но логика подсказывает, что Вельвет не придет домой».
Кот попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2015 году. По словам хозяйки, Вельвет жил у нее с 1989 года, когда ей самой было семь лет. Он любил ловить мышей и лакомиться чеддером.
В мае его рекорд побил 30-летний сиамский кот по кличке Скутер, принадлежащий жительнице Техаса Гэйл Флойд. Он умер всего через несколько дней после получения звания самого старого кота в мире.
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