Пропал самый старый кот в мире

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Пропал самый старый кот в мире

27-летний кот по кличке Вельвет (Corduroy), которого в 2015 году признали самым старым в мире, сбежал от своей хозяйки, передает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Жительница американского штата Орегон Эшли Окура опубликовала фотографию пропавшего питомца в Instagram и пояснила, что 9 октября он выскочил в открытую дверь. С тех пор она его не видела.

«Я ужасно скучаю и надеюсь, что он вернется, — написала женщина. — Но логика подсказывает, что Вельвет не придет домой».

Кот попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2015 году. По словам хозяйки, Вельвет жил у нее с 1989 года, когда ей самой было семь лет. Он любил ловить мышей и лакомиться чеддером.

В мае его рекорд побил 30-летний сиамский кот по кличке Скутер, принадлежащий жительнице Техаса Гэйл Флойд. Он умер всего через несколько дней после получения звания самого старого кота в мире.

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