В Саудовской Аравии угрожают женщине из-за фото без хиджаба

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В Саудовской Аравии угрожают женщине из-за фото без хиджаба

В Саудовской Аравии пользователи соцсетей оказались возмущены снимком женщины, которая решилась сделать фото без хиджаба. В её адрес стали поступать угрозы, сообщает Life

— Убить её, а потом отдать тело собакам, — призывают недовольные.

Скандальное фото стало первым в микроблоге "Твиттер" под именем автора Малак аль-Шехри. Девушка сообщала, что отправилась на завтрак без хиджаба и абайи — длинного арабского платья с рукавами. Вскоре снимок был удалён.

— Этим поделилось так много людей, что дошло до экстремистов. Теперь ей угрожают, — рассказал The Independent житель Саудовской Аравии. — Она удалила свой твит, но это не помогло. Поэтому она удалила и свой аккаунт.

Теперь в сети появился хештег с требованием наказания для аль-Шехри. Однако вместе с тем многие жители страны выступили в защиту девушки.

— Одежда более важна, чем её жизнь? — спрашивают они.

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