Поляк «ожил» в морге и попросил у охранника одеяло

Молодого человека объявили мертвым после того, как он выпил несколько стаканов водки и потерял сознания, сообщает Комсомольская правда.



Необычный случай произошел в польском городе Каменна-Гура. Там 25-летний местный житель по имени Камиль выпил несколько стаканов водки на вечеринке, после чего потерял сознание. Друзья доставили молодого человека в больницу, где врачи диагностировали у него остановку сердца. В результате поляка объявили мертвым и отвезли в морг. Однако через несколько часов протрезвевший Камиль очнулся.



По словам охранника клиники, утром он услышал странный шум, доносившийся из морга, и решил, что там орудуют вора. Но уже на месте он понял, что звуки исходят из морозильной камеры. Открыв «морозилку», перепуганный мужчина обнаружил там лежащего на носилках обнаженного Камиля, который заявил, что замерз и хочет одеться.