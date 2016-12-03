Роналду подозревается в сокрытии налогов на сумму 150 млн евро

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Роналду подозревается в сокрытии налогов на сумму 150 млн евро

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подозревается в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Spiegel.

Журналисты немецкого издания входят в сообщество из 12 европейских изданий, объединенных под флагом Football Leaks, цель которого обличать противоправные финансовые действия в современном футболе.

Издание сообщает, что Роналду по схеме своего агента Жорже Мендеша скрыл налоги на сумму в 150 млн евро через офшоры, расположенные в Швейцарии и на Британских Виргинских островах.

Также отмечается, что подобной схемой по уклонению от уплаты налогов пользовался другой клиент Мендеша - главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью, который подозревается в сокрытии 12 млн евро.

Из футболистов в похожих махинациях подозреваются: немец Месут Озил, португальцы Пепе и Рикарду Карвалью, а также колумбийцы Хамес Родригес и Радамель Фалькао.

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