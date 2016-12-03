Трамп оказался в центре скандала из-за разговора с лидером Тайваня

Миллиардер Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, провел телефонный разговор с Цай Инвэнь, тайваньским президентом, передает Росбалт.
Звонок стал первым с 1979 года, когда два государства разорвали дипломатические отношения. Переговоры Трампа с Цай Инвэнь могут негативно сказаться на отношениях США с Китаем, который независимость Тайваня не признает, заявили источники The Financial Times.
В Белом доме уже дали комментарий разговору. Представитель администрации Барака Обамы напомнил о приверженности США политике «единого Китая» и поддержки Пекина. В новостном сообщении агентства The Assоciated Press отмечается, что, вероятнее всего, телефонные переговоры Трамп проводит без инструкций, обычно предоставляемых Госдепартаментом.
Сам Трамп написал в Twitter, что президент Цай Инвэнь позвонила ему по своей инициативе, чтобы поздравить с победой на выборах.
Вашингтон, официально признавая только КНР, оказывал поддержку и Тайваню, напомнил также избранный президент США: «Интересно, что США продают Тайваню военное снаряжение на миллиарды долларов, но я почему-то не должен принимать поздравительный звонок».
Несмотря на разрыв дипломатических связей, Вашингтон оказывал Тайбэю военную поддержку, опасаясь чрезмерного усилении КНР, в частности в Южно-Китайском море.
Как напоминает The Associated Press, у США есть остаются с Тайванем «неофициальные связи»: власти острова располагают представительством не только в Вашингтоне, но и еще ряде американских городов.
Партия Цай Инвэнь, с мая возглавляющая островное государство, выступает за независимость Тайваня. Это способствовало обострения отношений Тайбэя и Пекина.
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