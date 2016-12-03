В Перу маркетологов едва не линчевали из-за слухов в соцсетях

В Перу толпа попыталась линчевать двух сотрудников компании Quantum, проводивших маркетинговые исследования, приняв их за торговцев человеческими органами, передает BBC.

Инцидент случился в трущобном пригороде столицы страны Лимы, Хайкане. Причиной стали слухи в социальных сетях о том, что в городе начали находить мертвых детей без внутренних органов. В некоторых постах упоминались деньги или записки с благодарностями, положенные на трупы.

Хотя власти назвали слухи ложными, среди жителей Хайкана возникла паника. Они решили, что сотрудники, проводившие опрос по методу "от двери к двери" на самом деле ищут кандидатов на умерщвление.

Один из пострадавших, Луис Нуньес, рассказал, что его с коллегой окружили люди, принялись избивать и попытались поджечь.

Когда полиция вступилась за маркетологов и увела в участок, начались массовые беспорядки. Жители кидали в здание камни и подожгли несколько машин.

Стражи порядка применили слезоточивый газ. По данным Рейтер, свыше десяти полицейских были ранены и около 30 участников волнений арестованы. Погибла женщина, не принимавшая непосредственного участия в инциденте. Власти выясняют обстоятельства ее смерти.

По мнению наблюдателей, случившееся примечательно прежде всего тем, что показывает, насколько жители бедных районов Перу не доверяют полиции и вообще государству.