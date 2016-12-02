Виза в Таиланд для иностранных туристов стала бесплатной

Для поездки в Таиланд в качестве туриста виза не требуется, если они прибывают на срок, не превышающий 30 дней.

Вплоть до 28 февраля 2017 года консульства Таиланда не будут взимать сборы за однократные визы, выдаваемые иностранцам, направляющимся в королевство в качестве туристов. До сих пор размер такого сбора составлял 1000 бат или примерно $28, сообщает РБК.

В сообщении, размещенном на сайте департамента по консульским вопросам МИД Таиланда, отмечается также, что размер сбора, взимаемого в аэропортах страны с граждан государств, имеющих право на получение таиландской визы по прибытии в страну, временно сокращен с 2 тыс. бат до 1 тыс. бат.

Для поездки в Таиланд в качестве туриста виза не требуется, если они прибывают на срок, не превышающий 30 дней. По прибытии в загранпаспорт ставится штамп с указанием даты въезда, а сборы не взимаются.

Тем, кто едет дольше, чем на 30 дней, требуется виза со сроком действия 90 или 180 дней, которую можно получить в визовом отделе посольства Таиланда.