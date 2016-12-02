​Китайский суд признал невиновность мужчины казненного 21 год назад

Адвокату родственников Не Шубиня удалось доказать невиновность молодого человека.

Верховный суд Китая постановил, что мужчина, казненный 21 год назад по обвинению в убийстве и изнасиловании, невиновен, сообщает Русская служба BBC.

20-летний Не Шубинь был расстрелян в 1995 году. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве женщины, тело которой было обнаружено ее отцом на кукурузном поле на окраине города Шицзячжуан в провинции Хэбэй.

Время, место и мотив убийства так и не были установлены, основным доказательством стало признание вины молодым человеком. Однако, как говорится в решении Верховного суда, законность его получения вызывает сомнения.

"Верховный суд считает, что факты, установленные в изначальном процессе, были не вполне ясны, а доказательства недостаточны, и поэтому меняет изначальный приговор на решение о невиновности подсудимого", - цитирует Франс пресс заявление суда.

Родственники Не Шубиня требовали пересмотра дела с тех пор, как серийный убийца, арестованный в 2015 году, признался в убийстве женщины. Однако пересмотр дела начался лишь в 2014 году.

Китайские суды выносят обвинительные приговоры в 99,92% случаев, отмечает Франс пресс.

Иностранные правозащитники утверждают, что в Китае совершается рекордное количество казней в год, однако Пекин не раскрывает официальную статистику.