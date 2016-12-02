Авиакатастрофа в Колумбии: Стали известны новые обстоятельства

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Авиакатастрофа в Колумбии: Стали известны новые обстоятельства

Выяснилось, что самолет должен был вылететь из другого города. Фактически этот полет не был согласован в надлежащем порядке.

Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья сообщил в четверг, что разбившийся лайнер боливийской компании Lamia должен был вылетать из другого города, сообщает РИА Новости.

Ранее колумбийские власти заявляли, что самолет упал из-за того, что у него закончилось топливо. В результате погибли 71 человек, в том числе почти вся бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе".

"Когда компания, ее представитель в Колумбии, представили запрос на разрешение полета, там было обозначено, что он прилетит из города Кобиха", - приводит боливийский портал Deber слова Бонильи.

Между тем, самолет вылетел из Санта-Круса, который расположен гораздо дальше от Боливии, чем Кобиха.

По словам Бонильи, фактически этот полет не был согласован в надлежащем порядке.

Боливийские власти уже отстранили от должностей руководство двух служб - главного управления гражданской авиации страны и администрации аэропортов и вспомогательных службы воздушной аэронавигации. Как сообщил министр общественных работ Мильтон Кларос, пока это сделано на время расследования, чтобы чиновники "не мешали следствию".

Самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии. На борту находилось 72 пассажира и девять членов экипажа. Футболисты летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.

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