Йога вошла в список наследия ЮНЕСКО

Йогу включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО, передает lenta.ru.
Философия, которая стоит за древней практикой занятий йогой в Индии, оказала сильное влияние на устройство и функционирование общества в стране, а также на медицину, образование и искусство.
В ноябре стало известно, что в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили пивоваренную культуру Бельгии. Пиво является частью национального наследия в стране, где производят около 1,5 тысячи видов этого напитка.
Главная цель списка Всемирного наследия - защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. По состоянию на 2015 год перечень насчитывал 1031 пункт.
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