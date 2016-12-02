В Австрии совершено массовое убийство

В австрийском местечке Бехаймкирхен в частном доме полиция обнаружила тела шести человек, передает lenta.ru.

Все погибшие являлись членами одной семьи: пожилая женщина, ее сын и дочь, а также трое детей последней. Малолетним жертвам было от семи до 10 лет. По предварительным данным, многодетная мать застрелила всех родственников, а затем покончила с собой.

Что послужило мотивом, толкнувшим женщину на преступление, не сообщается. По словам психиатра Райнхарда Халлера, женщины редко совершают подобного рода преступления, так что речь может идти о временном помешательстве.

По данным издания Kronen Zeitung, семья проживала в этом месте на протяжении последних 20 лет. Соседи не смогли припомнить случаев ссор или громких скандалов между погибшими родственниками.

31 октября датская полиция в одной из квартир городе Обенро на юге королевства обнаружила в морозильной камере тела молодой женщины и ее двух дочерей. Главным подозреваемым считается муж убитой, который является также отцом обеих девочек. Он объявлен в розыск.