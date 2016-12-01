У разбившегося в Колумбии самолета закончилось топливо

Экипаж самолета жаловался на отказ электроприборов и нехватку топлива.

У самолета BAE Avro, который в этот понедельник разбился в Колумбии, кончилось топливо, передает Русская служба ВВС.

В СМИ попала запись переговоров пилота самолета и колумбийского авиадиспетчера. На записи пилот несколько раз просит разрешения на посадку из-за отказов электроприборов и нехватки топлива. Авиадиспетчер дает разрешение на посадку. Перед окончанием записи пилот сообщает, что самолет летит на высоте 2,7 км. В понедельник самолет упал в горной местности недалеко от города Медельин на севере Колумбии.

В официальном сообщении аэропорта говорилось, что экипаж сообщал о проблемах с двигателем. Колумбийские СМИ также сообщали о низком уровне топлива.

Источник Франс пресс в вооруженных силах Колумбии заявил, что на нехватку топлива указывает и то, что в самолете не произошел взрыв. Однако само по себе отсутствие топлива выглядит подозрительно.

Расследование причин авиакатастрофы может занять несколько месяцев. Ранее стало известно, что власти страны обнаружили бортовые самописцы самолета.

В результате авиакатастрофы погибли 71 человек, шесть человек выжили. Среди погибших в основном оказались футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", которые летели из Сан-Паулу в Медельин на финал Кубка Южной Америки, а также сопровождавшие их журналисты.

В эту среду в Медельине прошла акция памяти погибших. Десятки тысяч человек в белых одеждах собрались на местном стадионе. В руках собравшиеся держали свечки в знак памяти о погибших и уважения их семьям.

В Бразилии объявлен трехдневный траур по жертвам крушения.