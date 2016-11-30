Женщина купила побритого кота по цене сфинкса в Канаде

Жительнице канадской провинции Альберта продали кота, которого побрили, чтобы выдать его за питомца породы сфинкс. Об этом пишет Metro.

Джо-Анна Дайк (JoAnna Dyck) заплатила около 700 долларов за котенка, которого увидела в интернете. Люди, представившиеся заводчиками кошек породы канадский сфинкс, не разрешили женщине приехать и забрать питомца. Животное доставили к ней домой. «На вид котенку было не более восьми недель, и у него абсолютно не было шерсти», - сказала она.

Из-за того, что питомец не поладил с другой кошкой, Дайк решила продать его по интернету. Новая хозяйка Шании Янг (Shaniya Yung) отвезла котенка к ветеринару, заметив, что он постоянно дрожит от холода. Она также обратила внимание на небольшие царапины на коже животного.

Медик разъяснил женщине, что, предположительно, шерсть питомца, который не является сфинксом, либо побрили, либо удалили с помощью специального крема. Через неделю у котенка по кличке Влад выросла шерсть рыжего цвета.

Цена кошек породы сфинкс может достигать трех тысяч долларов.