Женщина купила побритого кота по цене сфинкса в Канаде

Автор:
Женщина купила побритого кота по цене сфинкса в Канаде

Жительнице канадской провинции Альберта продали кота, которого побрили, чтобы выдать его за питомца породы сфинкс. Об этом пишет Metro.

Джо-Анна Дайк (JoAnna Dyck) заплатила около 700 долларов за котенка, которого увидела в интернете. Люди, представившиеся заводчиками кошек породы канадский сфинкс, не разрешили женщине приехать и забрать питомца. Животное доставили к ней домой. «На вид котенку было не более восьми недель, и у него абсолютно не было шерсти», - сказала она.

Из-за того, что питомец не поладил с другой кошкой, Дайк решила продать его по интернету. Новая хозяйка Шании Янг (Shaniya Yung) отвезла котенка к ветеринару, заметив, что он постоянно дрожит от холода. Она также обратила внимание на небольшие царапины на коже животного.

Медик разъяснил женщине, что, предположительно, шерсть питомца, который не является сфинксом, либо побрили, либо удалили с помощью специального крема. Через неделю у котенка по кличке Влад выросла шерсть рыжего цвета.

Цена кошек породы сфинкс может достигать трех тысяч долларов.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.11.2016, 12:12
  
Министр энергетики РК пообещал адекватную цену на бензин 8
25.11.2016, 14:42
  
Пропавшего 14 лет назад кота, вернули хозяйке
23.11.2016, 22:15
  
За высокие цены на хлеб оштрафуют «Рамазан», «Актобе-нан», за дорогой сахар «Дину» и «Анвар» 4
01.11.2016, 18:00
  
В Актюбинской области подготовили запас овощей и продуктов на зиму 1
02.11.2016, 10:28
  
В Казахстане увеличились цены на продукты 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Власти Колумбии уточнили число жертв авиакатастрофы
Китайцам продают чистый воздух 3
Женщина выпрыгнула на ходу из самолета в аэропорту Хьюстона
Свое 117-летие отпраздновала старейшая жительница Земли
Выжившему в авиакатастрофе футболисту ампутировали ногу
Совершено покушение на президента Филиппин 1
Инстаграм оповестит пользователя, если кто-то сделает скриншот его сообщения
В Таиланде провозгласили нового короля
13 человек выжило в авиакатастрофе в Колумбии
Опубликован список пассажиров разбившегося в Колумбии самолёта