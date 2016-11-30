Власти Колумбии уточнили число жертв авиакатастрофы

Ранее сообщалось, что на борту авиалайнера находился 81 человек - девять членов экипажа и 72 пассажира, выжили 13 человек, передает Lenta.ru.

При крушении в Колумбии самолета с бразильским футболистами погиб 71 человек, а не 75, как сообщалось ранее. Об этом сообщается на сайте радиостанции Ondo Cero, со ссылкой на директора Национального центра по борьбе с последствиями катастроф Колумбии Карлоса Ивана Маркеса.

«Поисково-спасательная операция завершена, итоги таковы: шесть человек пострадали и 71 погиб, в общей сложности получается 77 человек», - сказал он. Выяснилось, что в последний момент четверо пассажиров отказались от полета.

В авиакатастрофе выжили три футболиста (Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето), бортпроводник Химена Суарес, журналист Рафаэл Хенцель и авиатехник Эрвин Тумери. Обнаруженный живым игрок команды Маркос Данило позднее умер в больнице.

28 ноября около 22:00 по местному времени следовавший из Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) в Медельин (Колумбия) борт CP-2933 потерпел крушение менее чем в 20-ти километрах от города Медельин (провинция Антиокия, район Ла-Уньон). По одной из версий, причиной авиакатастрофы могла стать нехватка топлива.

Этим авиарейсом летели бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе» и ее персонал, а также аккредитованные при ней журналисты. Клуб направлялся в Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ». Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) отложила встречу, а также приостановила проведение всех международных соревнований под своей эгидой до особого распоряжения.