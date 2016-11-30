Китайцам продают чистый воздух

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Китайцам продают чистый воздух

Страдающим от смога жителям Китая предложили подышать чистым новозеландским воздухом по 17 центов за вдох, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.

"Упакованный вручную чистый, обеззараженный и насыщенный кислородом" новозеландский воздух продается в бутылках объемом 7,7 литра и стоит 219 юаней (чуть больше 30 долларов). Продавцы утверждают, что каждая бутылка позволит обладателю сделать 180 вдохов. Для более рачительных жителей предусмотрен воздух из Канады - он стоит 108 юаней (16 долларов), для самых экономных - китайский из города Вэйхай (пять юаней или 0,7 доллара).

Для китайцев, живущих в наиболее загрязненных смогом городах (например, Пекине), предусмотрена система скидок. Новинку тем не менее оценили не все. "Подышал этим воздухом, большой разницы не ощущаю", - поделился впечатлениями один из пользователей соцсетей.

В КНР непростая ситуация с экологией. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу небо над городами, где находится много промышленных предприятий, периодически накрывает смог. В декабре прошлого года власти Пекина ввели наивысший - "красный" - уровень экологической тревоги в связи с угрозой сильного смога. Тогда же Пекинский центр экологического мониторинга, сообщил, что содержание опасных для здоровья твердых частиц в воздухе превышало нормы ВОЗ в 20 раз.

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pcproman
Дожились. Вот так, доплевались на экологию.
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30.11.2016, 12:35
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