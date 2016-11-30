Китайцам продают чистый воздух

Для китайцев, живущих в наиболее загрязненных смогом городах (например, Пекине), предусмотрена система скидок. Новинку тем не менее оценили не все. "Подышал этим воздухом, большой разницы не ощущаю", - поделился впечатлениями один из пользователей соцсетей.

В КНР непростая ситуация с экологией. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу небо над городами, где находится много промышленных предприятий, периодически накрывает смог. В декабре прошлого года власти Пекина ввели наивысший - "красный" - уровень экологической тревоги в связи с угрозой сильного смога. Тогда же Пекинский центр экологического мониторинга, сообщил, что содержание опасных для здоровья твердых частиц в воздухе превышало нормы ВОЗ в 20 раз.