Свое 117-летие отпраздновала старейшая жительница Земли

Эмма Морано называет секретом своего долголетия особую диету.
Старейшая жительница Земли итальянка Эмма Морано отпраздновала свой 117-й день рождения, сообщает Euronews.
За время ее жизни сменилось 11 Римских Пап, три короля и 12 президентов Италии.
Эмма Морано называет причиной своего долголетия особую диету.
Уже около 100 лет она ежедневно съедает три яйца всмятку, немного мяса и фруктов. "Я счастлива прожить 117 лет", - говорит женщина.
Доктор Карло Бава, следящий за ее здоровьем последние 27 лет, говорит, что его пациентка бросает вызов всем принятым рекомендациям по здоровому образу жизни, и признается, что она кажется ему вечной.
Жизнь Эммы была далеко не легкой. Она работала на фабрике джутовых мешков и была помощником повара в школе.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.