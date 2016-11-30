Свое 117-летие отпраздновала старейшая жительница Земли

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Свое 117-летие отпраздновала старейшая жительница Земли

Эмма Морано называет секретом своего долголетия особую диету.

Старейшая жительница Земли итальянка Эмма Морано отпраздновала свой 117-й день рождения, сообщает Euronews.

За время ее жизни сменилось 11 Римских Пап, три короля и 12 президентов Италии.

Эмма Морано называет причиной своего долголетия особую диету.

Уже около 100 лет она ежедневно съедает три яйца всмятку, немного мяса и фруктов. "Я счастлива прожить 117 лет", - говорит женщина.

Доктор Карло Бава, следящий за ее здоровьем последние 27 лет, говорит, что его пациентка бросает вызов всем принятым рекомендациям по здоровому образу жизни, и признается, что она кажется ему вечной.

Жизнь Эммы была далеко не легкой. Она работала на фабрике джутовых мешков и была помощником повара в школе.

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